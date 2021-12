Polícia Civil prende no Rio um dos maiores estelionatários do RJ

A Polícia Civil prendeu homem suspeito de ser um dos maiores estelionatários que atuava no estado. Marcelo Jorge Pereira da Silva e outros dois sócios tinham uma empresa de fachada que aplicava golpes em negociações de compra e venda de imóveis.

De acordo com as investigações, os criminosos rastreavam ofertas de imóveis em sites de anúncios e entravam em contato com os vendedores, oferecendo a intermediação do negócio. Quando a vítima aceitava a proposta, começava a captação de clientes. Quando o interessado surgia, a empresa apresentava uma proposta de financiamento, com o cliente pagando uma entrada, que seria repassada pela empresa ao proprietário do imóvel.

A empresa pagaria o restante da dívida ao proprietário e, em contrapartida, o cliente ficaria responsável por pagar parcelas de um financiamento junto à empresa, acrescidas de juros. No entanto, ao receber o sinal, a quantia não era repassada ao proprietário do imóvel.

Segundo a polícia, Marcelo possui uma folha de antecedentes criminais de 339 páginas, a maioria pelo crime de estelionato. Após denúncia de clientes lesados, os policiais foram à empresa. Quando Marcelo chegou ao local e percebeu a presença dos agentes, atacar os agentes com um bastão retrátil e chegou a dar socos em um deles.

Marcelo vai responder por prática de lesão corporal de natureza leve, estelionato, associação criminosa e resistência. Ele foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça.