Polícia Civil prende mais dois milicianos da quadrilha do Zinho

Milicianos se reuniam na Gardênia Azul para planejar um ataque em comunidades da Zona Oeste do Rio

Agentes da força-tarefa da Polícia Civil, de combate à milícia, prenderam na tarde da última segunda-feira (3) dois suspeitos do grupo liderado por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Deivi da Silva Souza, o Cabeça, e Jorge Luiz de Moura dos Santos, o Recruta, foram capturados, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, após uma reunião em que paramilitares se preparavam para invadir uma área rival.

O setor de inteligência da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) descobriram que os milicianos fariam uma reunião no interior do Gardênia Azul para promover um ataque em comunidades de Jacarepaguá. Com base nessas informações, uma ação foi realizada.

Por volta das 14h, com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), os policiais foram até o local, baseados em informações acerca de indivíduos armados, que fazem parte da quadrilha do Zinho e Jamaica, e se preparavam para uma possível tomada de território. As comunidades da Praça Seca convivem com uma guerra entre paramilitares. “A ideia era pegar eles saindo da reunião. Deveria ter entre 20 e 30 homens, e não houve confronto”, explicou o delegado Gustavo Rodrigues, titular da Desarme.

Material apreendido

Com Cabeça e Recruta, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm e uma mochila contendo um colete balístico com as inscrições ‘GD/CL 220 Tropa do Canadense’, que faz referência à milícia armada da Gardênia, além de camisas com as inscrições “Polícia”, porretes, roupas e mochilas camufladas.

Segundo a Polícia Civil, CL também é uma alusão ao irmão de Zinho, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morto em 2017 durante uma ação policial.

Segundo informações das especializadas, Cabeça é oriundo do tráfico que subjugava a comunidade da Caixa D’água, em Quintino, e Recruta é originário do tráfico do Chapadão. Ambos trabalham para o grupo comandado por Zinho.

Draco prende outro integrante do bonde

Ainda na segunda-feira, agentes da Dracom e Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam em Seropédica, na Baixada Fluminense, Jairo Batista Freire, apontado pela Polícia Civil como um dos principais responsáveis por promover episódios de guerra entre milicianos rivais.

De acordo com as investigações, Jairo é um dos homens de confiança de um dos principais milicianos do estado, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe das atividades criminosas dos paramilitares na Zona Oeste do Rio e na Baixada Fluminense.