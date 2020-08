Polícia Civil prende mais de 400 pessoas por roubo, assalto e receptação no RJ

Ação teve como alvos ladrões de carga e de veículos, e suspeitos de latrocínio. Quatro suspeitos morreram em confronto

Uma megaoperação da Polícia Civil colocou atrás das grades hoje (25) mais de 400 marginais foragidos da Justiça por crimes de roubos e receptação de produtos roubados. Mais de 500 agentes participaram da ação para cumprir centenas de mandados de prisão. Até as 17, 416 prisões foram efetuadas. Quatro pessoas morreram durante confronto: três em Resende, no Sul do RJ, e um em Duque de Caxias.

De acordo com as investigações da Operação Espoliador II, os roubos, em sua maioria, era praticado por traficantes que exploram a venda de drogas em favelas. Para obter mais lucro, os criminosos emprestam armas para outros bandidos que roubam cargas, veículos, pedestres, residências, bancos e comércios. “É importante ressaltar que as investigações das delegacias dão conta de que o tráfico de drogas, principalmente, é o responsável por fomentar grande parte dos roubos de veículos”, afirmou o delegado Felipe Curi, subsecretário Operacional da Polícia Civil, acrescentando que essa operação foi a maior da história da Polícia Civil fluminense.

Crime organizado

Segundo o setor de inteligência, o crime organizado no Rio é responsável por pelo menos 79% dos roubos de veículos na capital fluminense; 73% na Baixada e 84% em Niterói e São Gonçalo.

Em relação aos roubos de cargas, o crime organizado tem participação em pelo menos 65% dos roubos na capital, 64% na Baixada e 62% em Niterói e São Gonçalo.

“O tráfico de drogas fomenta, principalmente, o roubo de veículos e o roubo de cargas. Eles têm, em algumas comunidades, até gerentes para estes tipos de crime”, destacou o delegado.

Fonte: G1