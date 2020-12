Polícia Civil prende homem que fornecia armamento para milicianos

Os agentes da 110ªDP (Teresópolis) capturaram o bandido no bairro de Barra de Imbuí

Policiais civis da 110ªDP (Teresópolis) prenderam ontem um homem que fornecia armamentos para um grupo de milicianos conhecido como Águia de Mirra. Ele foi capturado no bairro de Barra de Imbuí, em Teresópolis, na Região Serrana do Estado. A captura aconteceu após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade policial.

Segundo os agentes, havia mandado de prisão, expedido pela Justiça, contra o acusado. Ele foi o responsável por retirar arsenal da milícia, em 2009, do Condomínio Nova Anchieta, na véspera da Operação Leviatã II.

A quadrilha cometeu diversos crimes, entre março de 2008 e maio de 2009, nos bairros de Guadalupe, Anchieta, Del Castilho e Jacarepaguá. Os criminosos usaram armas de fogo para a prática de extorsões, homicídios e roubos.