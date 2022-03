Polícia Civil prende homem com arma e munições de vários calibres em Seropédica; material pertence a colecionador assassinado em Itaguaí

DHBF investiga participação de preso no crime

Rodrigo Rodrigues Maciel Santos foi preso em flagrante por agentes da 48ª Delegacia de Polícia de Seropédica, na manhã da última terça-feira (1º). Escondida no quintal da casa do suspeito, no bairro Santa Sofia, também no município da Baixada Fluminense, foi encontrada uma espingarda calibre 12 e munições de diversos calibres.

Segundo a delegada Isabelle Conti, titular da unidade, o material tinha como proprietário Edson Shoiti Hara Júnior, um colecionar de armas que foi assassinado no dia 24 de fevereiro deste ano em um sítio localizado em Itaguaí.

“Na chegada da polícia, Rodrigo tentou escapar e pulou o muro de uma casa vizinha, mas acabou sendo preso após um cerco tático montado pelos agentes. Ele será indiciado por porte ilegal de arma previsto no Estatuto do Desarmamento”, explicou Conti, acrescentando ser importante a colaboração da população em denunciar a atuação de criminosos para tornar Seropédica uma cidade mais segura.

Armamento para facções

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se o preso repassava os armas para criminosos de comunidades do Rio e se ele tem envolvimento na morte do colecionador.

Vítima foi ex-secretário de Saúde

O empresário Edson Shoit Hara Junior, de 47 anos, e a esposa Clara Aline Chaves Cardoso, 38, foram assassinados a tiros em um sítio, na altura da Estrada do Caçador, em Itaguaí. O casal havia acabado de chegar quando foi surpreendido por homens armados. A motivado do crime é investigada.

Edson Hara Junior foi secretário de Saúde do município de Itaguaí em 2016. Ele também trabalhou como chefe de gabinete do então prefeito Weslei Pereira. O empresário também era instrutor e praticante de tiro esportivo.