Polícia Civil prende em flagrante na Zona Sul do Rio dupla que praticava sequestro relâmpago para obrigar vítimas a fazer Pix

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (27) dois homens suspeitos de praticar sequestro relâmpago para obrigar as vítimas a realizar Pix. Elias Carlos Viana, de 27 anos, e Nathanael Christen Silva Abreu, 23, foram detidos após denúncia de que golpistas estariam em um taxi na Zona Sul do Rio.

Ao tomar conhecimento da denúncia, a delegada Daniela Terra, titular da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), entrou imediatamente em contato com o 23º Batalhão de Polícia Militar da área e uma operação foi iniciada.

Os agentes identificaram o táxi, com dois passageiros em atitude suspeita. Durante a abordagem um dos passageiros tentou fugir e o comparsa escondeu uma bolsa embaixo do

painel do veículo. Dentro dela os agentes encontram uma pistola calibre 380, com numeração raspada, lacres e fitas adesivas.

A polícia informou que a dupla é especializada em sequestro relâmpago: para realização de pix, eles mantêm as vítimas em cárcere privado, fazendo graves ameaças com armas de fogo.

Os criminosos foram encaminhados para a delegacia e autuados por porte de arma de fogo de uso compartilhado.

Vieram de MG para cometer crimes no Rio

Ainda de acordo com Daniela Terra, a dupla é do estado de Minas Gerais e seguiu para o Rio de Janeiro para cometer crimes.

“Constatamos que os autores se passavam por prestadores de serviço, como pintores, acessavam os imóveis e imobilizavam as vítimas com lacres e fitas e assim iniciavam as transferências. No momento em que foi abordada pelos PMs, a dupla estava a caminho da casa de mais uma vítima, na Rua Gastão Baiana. Porém não foi possível identificar a eventual vítima. Eles costumavam se locomover sempre de taxi”, explicou.

Bandidos tentaram negociar liberdade da dupla

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos estavam se escondendo na comunidade do Falet, no Estácio, Zona Norte do Rio.

Após receberem a informação de que Elias e Nathanael haviam sido presos, integrantes da comunidade tentaram negociar a liberdade dos presos. Através dos celulares dos próprios suspeitos, ofereceram valores, além do resgate da arma de fogo apreendida.

A delegacia instaurou um inquérito para chegar aos criminosos e desmantelar a possível quadrilha. A dupla foi encaminhada à Polinter e está a disposição da Justiça. A polícia também está investigando a vida pregressa da dupla no estado de MG, já que essa foi a primeira prisão deles no Rio

Qualquer denúncia pode ser feita através do telefone: (21) 98596-7114.