Polícia Civil prende cinco colombianos suspeitos de furtos e estelionatos no Rio

Cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de furto, estelionato e associação criminosa foram presos pela Polícia Civil da 13ª DP (Ipanema) na última sexta-feira. Lenis Giraldo Edwin Ricardo, Jerson Jurjan Castillo Gomes, Bryan Ferney Giraldo Taborda, Yeremy Alexandras Cuesta Sanches e Marina Gomez, todos colombianos, são apontados pela pratica de furtos em ônibus e fraude com cartões de créditos das vítimas.

Os agentes receberam informações de que o grupo criminoso alugava um apartamento por temporada em Copacabana, Zona Sul. No local, guardariam os objetos furtados das vítimas do crime. Após moradores do prédio encontrarem a carteira de uma das vítimas, a Polícia Civil foi acionada. No sistema da polícia, os agentes descobriram que a vítima fez um boletim de ocorrência relatando o furto da carteira dentro de um ônibus.

Posteriormente, a mesma vítima registrou o uso indevido dos seus cartões de débito e crédito em uma loja em Copacabana. Com as informações, a Polícia Civil pediu a expedição do mandado de busca e apreensão na residência temporária dos criminosos.