Polícia Civil prende chefe da milícia de Belford Roxo

A força-tarefa da Polícia Civil prendeu ontem um miliciano apontado como líder da maior milícia que aterroriza a população da Baixada Fluminense. Rafael Weslei Curi Delfino, o Macalé, é investigado pela morte do policial militar Luís Carlos de Almeida da Silva, em abril do ano passado.

O criminoso foi localizado através de um serviço de inteligência. Ele vinha sendo monitorado há pelo menos um mês e foi detido no momento em que chegou em uma construção de uma casa que iria morar com a namorada.

Macalé estava armado com uma pistola, mas não resistiu à prisão. Durante a ação, a polícia também apreendeu um veículo blindado e uma carteira de identidade falsa.

Rafael é investigado pelas unidades de polícia da Baixada Fluminense, como a Delegacia de Homicídios (DHBF). A polícia atribui a ele, crimes como exploração de comércio ilegal, homicídios, extorsão, transporte ilegal e oferecimento de serviços de gatonet e internet clandestina.

Segundo a polícia, Macalé é ligado ao miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, o bandido mais procurado do Estado do Rio. Ele comanda o grupo paramilitar conhecido como ‘Bonde do Babi’, que atua em Belford Roxo e vem se expandido para Xerém, em Duque de Caxias.