Polícia Civil prende casal por assassinar homem por causa de dívida com tráfico

Com apoio da Polícia Militar, agentes da 105ª DP (Petrópolis) cumpriram ontem, no bairro Taquara, em Petrópolis, Região Serrana do RJ, mandados de prisão temporária contra um casal suspeito de ter participado do homicídio de Iago de Araújo Pegoraro. O crime motivado por dívida de drogas foi no dia 3 de novembro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, no dia do assassinato, a vítima estava em casa quando, por volta das 20h30, recebeu uma ligação dizendo para buscar uma quantia em dinheiro referente à dívida de drogas. Após a ligação, o jovem saiu da residência e familiares ouviram três tiros. Em seguida, encontram Iago caído ao chão.

As investigações revelaram que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e havia “perdido” uma carga da facção criminosa que comanda o tráficona região. Ele ficou em dívida e passou a integrar um grupo rival. Por meio dos elementos apurados e levantamento de informações, a equipe da 105ª DP representou pela prisão temporária do casal suspeito e de um terceiro comparsa, ainda não identificado, por participação no crime.