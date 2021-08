Polícia Civil prende acusado de roubar telefone celular e matar uma pessoa no Centro do Rio

Policiais civis da 1ª DP (Praça Mauá) prenderam na sexta-feira (30) um homem acusado de roubo e latrocínio. Ele foi capturado em cumprimento de mandado de prisão temporária, no Centro do Rio, após cruzamento de dados de inteligência e monitoramento. O homem não teve o nome divulgado pela polícia.

De acordo com os agentes, o crime aconteceu no dia 15 de julho, quando o criminoso roubou um aparelho de telefone celular no Centro da cidade usando um facão. Ele feriu a vítima, que gritou por ajuda. Um vendedor ambulante perseguiu o autor e, ao alcançá-lo, entrou em luta corporal. Ele foi atingido nas costas com uma facada que atingiu o pulmão. Encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, Domingos Ricardo Duque não resistiu ao ferimento.

Durante as investigações, imagens de câmeras de segurança instaladas na região foram analisadas e ajudaram os policiais na identificação do suspeito. O homem, que foi reconhecido pelo dono do celular subtraído, foi detido, inclusive, com a mesma roupa usada no dia do crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.