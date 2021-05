Polícia Civil prende acusado de matar fotógrafo da TV Globo

Um acusado de matar o fotógrafo Márcio Alexandre, da TV Globo, em 2010, foi preso por agentes da da 35ª DP (Campo Grande) na última sexta-feira. O autor do crime estava foragido desde 2018.

A ação foi em cumprimento de um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela Justiça. O acusado foi capturado no bairro São Cristóvão, na Zona Norte, em um dos acessos ao Morro do Tuiuti.

O crime ocorreu em junho de 2010. Márcio Alexandre morava na Itália, onde gravava cenas de uma novela, mas estava no Rio de Janeiro passando o final de semana. O fotógrafo foi assassinado com tiros de fuzil e pistola, em junho de 2010, quando deixava o estádio do Vasco da Gama.