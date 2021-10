Polícia Civil: prazo para pagar a taxa de inscrição do concurso é prorrogado

O prazo para pagamento da taxa de inscrição no concurso da Polícia Civil do Rio foi prorrogado até as 16 horas do dia 3 de novembro. Anteriormente, o pagamento poderia ser feito até 27 de outubro. As inscrições para a prova terminaram no último dia 26.

O concurso disponibiliza 350 vagas para diferentes cargos de níveis fundamental, médio e superior. São 200 oportunidades para investigador policial, 100 para inspetor de polícia, 25 para perito legista, dez para auxiliar policial de necrópsia, dez para técnico policial de necrópsia e cinco para perito criminal.

A primeira fase divide-se em quatro etapas: prova de conhecimento (eliminatória e classificatória); prova de capacidade física (eliminatória); exame psicotécnico (eliminatório); e exame médico (eliminatório).

Os candidatos aprovados vão para a segunda fase, que compreende o curso de formação profissional e a prova de investigação social.

De acordo o com edital, os salários-base das carreiras do concurso são:

– Perito legista e perito criminal: R$ 9.924,06;

– Inspetor de polícia: R$ 6.380,29;

– Investigador policial: R$ 5.840,37;

– Técnico policial de necrópsia: R$ 5.165,75;

– Auxiliar policial de necrópsia: R$ 4.606,29.