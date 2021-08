Polícia Civil participa de operação contra esquema de fraude

Policiais civis da 112ª DP (Carmo) participaram na última quinta-feira, da 3ª fase da Operação Chorume para desarticular um esquema de fraude a licitações no município de Carmo. A ação foi realizada em conjunto com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco/MPRJ) e a Promotoria de Justiça de Carmo.

O objetivo era cumprir 11 mandados de prisão contra ex-vereadores, ex-secretários municipais e empresários ligados ao esquema. Ao todo, oito pessoas foram presas.

Os alvos são investigados por organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de capitais. O esquema envolvia agentes públicos e empresários da área de limpeza urbana. Seis vereadores e ex-vereadores tiveram a prisão preventiva decretada por não fiscalizarem os contratos e aprovarem matérias de interesse do grupo criminoso, em contrapartida ao recebimento de propina.

Nas fases anteriores, realizadas de março a junho deste ano, nove pessoas foram presas, incluindo um ex-prefeito de Carmo. Em um sítio dele, foram encontrados R$ 130 mil enterrados.

De acordo com as investigações, os desvios aconteceram ao longo de cinco anos, por meio de três empresas controladas pelo mesmo grupo. Cerca de R$ 40 milhões teriam sido desviados do município. Os presos são denunciados por corrupção ativa ou passiva e organização criminosa e alguns deles ainda responderão por peculato.