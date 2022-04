Polícia Civil localiza na Baixada Fluminense galpão com peças de carros roubados

Policiais civis da 61ª DP (Xerém) localizaram na última quarta-feira (6), um galpão com mais de mil peças de veículos roubados que seriam transportadas para os estados de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Duas pessoas foram presas durante a ação.

O setor de inteligência da delegacia monitorava roubos de automóveis ocorridos na Rodovia Rio-Magé há cerca de cinco meses. Com as investigações, os agentes descobriram que os veículos eram roubados e desmontados na comunidade Santa Teresa, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Após o desmonte, as peças eram levadas para o galpão.