Polícia Civil investiga triplo homicídio em Arraial do Cabo

Três pessoas foram assassinadas na madrugada de ontem, após o réveillon, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Uma das vítimas foi o PM reformado Marcelo Alves Bezerra, de 47 anos. Ele teria tentado separar uma briga entre um casal e acabou sendo reconhecido como policial por traficantes que estavam no local.

De acordo com testemunhas, Marcelo estava com a família, quando observou um casal discutindo próximo a um quiosque, no distrito de Monte Alto. Ele teria se identificado como PM. Poucos minutos depois, dois homens armados teriam se aproximado dele e atirado. O militar reagiu e ainda conseguiu balear um dos criminosos. Devido à gravidade dos ferimentos, Marcelo não resistiu.

As investigações apontam que um dos bandidos que atirou contra o policial seria o traficante Éder da Silva Paim Júnior, o JN, que chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), mas acabou não resistindo. O criminoso estava foragido e já havia um mandado de prisão preventiva contra ele expedido pela Justiça por tráfico de drogas, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

A terceira vítima foi um rapaz, que estava no bar, e acabou sendo atingido por uma bala perdida, e também não resistiu. O caso foi registrado na 132ª Delegacia Policial (Arraial do Cabo).