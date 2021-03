Polícia Civil investiga morte de menino enteado de vereador

A Polícia Civil investiga a morte do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, na madrugada da última segunda-feira, na Barra de Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima era enteada do vereador Jairo Souza Santos, conhecido como Dr. Jairinho (Solidariedade).

Em entrevista ao jornalismo da TV Globo, o pai da criança, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, disse que o vereador e a mãe da criança, Monique Medeiros da Costa Almeida, contaram que ouviram um barulho de madrugada e encontraram o menino desacordado em casa. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.

O laudo a que a TV Globo teve acesso, afirma que o menino já deu entrada no hospital sem vida e apresentava: múltiplos hematomas no abdômen e nos membros superiores; infiltração hemorrágica na região frontal do crânio, na região parietal direita e occipital, ou seja, na parte da frente, lateral e posterior da cabeça; edemas no encéfalo; grande quantidade de sangue no abdome; contusão no rim à direita; presença de trauma com contusão pulmonar; presença de laceração hepática; e hemorragia retroperitoneal.

O documento informa que a causa da morte foi hemorragia interna, laceração hepática causada por uma ação contundente.

Dr. Jairinho e a mãe da criança prestaram depoimento como testemunhas hoje (16), na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca).