Polícia Civil investiga morte de empresário na Ilha Grande

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte por afogamento do empresário e triatleta Antônio Marcondes Ferraz Venâncio, de 26 anos, durante um mergulho na Ilha Grande. A dúvida é se foi fatalidade ou se houve algum ato criminoso.

O corpo de Antônio foi encontrado na madrugada da última segunda-feira , próximo à Praia do Iguaçu, na Enseada das Estrelas. O resultado da necropsia apontou morte por afogamento.

Antônio foi a passeio em Angra dos Reis e estava hospedado em um hotel no bairro Frade. Ele deixou o continente no fim da tarde de domingo em uma lancha que partiu em direção à Enseada das Estrelas. “No local, acontecia uma festa, do tipo luau. Havia pessoas tanto na praia quanto nas embarcações. Testemunhas contaram que por volta de 1h do dia 1°, a embarcação que levou Antônio até a festa deixou o local”, explicou o delegado João Ricardo Bicudo de Oliveira, titular da 166ª DP (Angra dos Reis).

Uma hora depois, os convidados da festa começaram a perceber o sumiço do empresário. “Foram iniciadas buscas pela praia e pelo mar. Algumas pessoas relataram que Antônio teria sido visto pela última vez dentro do mar”, acrescentou João Bicudo.

O corpo foi encontrado antes da chegada da equipe de resgate. “Um mergulhador que estava no local havia começado as buscas pelo mar. Próximo a uma moita, a cerca de 6 metros de profundidade, o corpo foi encontrado já sem vida”, detalhou o delegado. O próximo passo da investigação é ouvir mais testemunhas nos próximos dias para que a polícia consiga entender o que, de fato, aconteceu.

O empresário publicou um storie em seu perfil no Instagram no fim da tarde de domingo. A imagem mostra o momento em que ele deixa o continente em direção à Ilha Grande. Em sua última foto publicada no feed, muitos amigos estão deixando mensagens de despedida.