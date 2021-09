Polícia Civil investiga desaparecimento de empresário na Zona Oeste do Rio 

A Polícia Civil investiga o desaparecimento do empresário Alberto César Romano Júnior, de 33 anos. A família relatou que ele sumiu após ir ao shopping Barra World, na Barra da Tijuca, para cortar o cabelo na última sexta-feira.

Romano mora no bairro e tinha o hábito de cortar o cabelo nesse local todas as sextas-feiras. Ele foi visto pelas câmeras de segurança saindo do local em seu próprio carro, mas parentes e amigos não conseguiram mais contato com o empresário depois disso.

“Quando minha filha sentiu falta dele, ela ligava e ele não atendia. Por volta de 20h ele visualizou e não respondeu, e depois o telefone ficou dando caixa postal. Na manhã seguinte, os amigos ligaram para minha filha para saber se ela tinha notícias dele, e todo mundo começou a ficar preocupado ligando e o telefone dando caixa postal”, disse a representante comercial Regina Menezes, de 53 anos, sogra do empresário.

Ainda segundo a família, pela localização do celular do rapaz, ele teria passado por bairros da Zona Oeste como Cosmos, Paciência e Santa Cruz. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 42ª DP (Recreio) e encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).