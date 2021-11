Polícia Civil investiga atropelamento e morte de passista da Beija-flor

A Polícia Civil investiga a morte da passista da Beija-flor, que atropelada em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, no último sábado. O corpo de Kianne Colins, conhecida como Kin, de 23 anos, foi sepultado no domingo no Cemitério de Olinda, em Nilópolis.

Ela voltava de uma festa com amigos e estava a poucos metros de casa quando foi atingida pelo carro. De acordo com a polícia, o motorista prestou socorro e foi ouvido na 38ª DP (Brás de Pina). O motorista vai ser indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

A morte gerou comoção entre amigos e familiares, que publicaram mensagens de pesar nas redes sociais. “Deus me deu, Deus tomou! Que dor no meu peito”, escreveu a mãe da passista.