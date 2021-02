Polícia Civil interdita fábrica clandestina de bebidas

Uma fábrica clandestina de bebidas localizada no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu, foi interditada por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), na última sexta-feira.

No local, os agentes encontraram produtos com a data de validade vencida e que estavam impróprios para o consumo. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante e responderá por crime contra as relações de consumo. A especializada não divulgou a identidade dele.

Os agentes informaram que parte dos materiais estragados estava sendo utilizada na fabricação de vinhos e licores. A fábrica apresentava péssimas condições de higiene e diversas irregularidades, incluindo a ausência de alvará de funcionamento. O preso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.