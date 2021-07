Polícia Civil indicia empresário cervejeiro por estelionato e furto envolvendo ex-namoradas

A Polícia Civil indiciou o empresário carioca Christian Kistmann por estelionato contra uma ex-namorada e um amigo e furto contra outra ex-namorada. Ele nega as acusações.

Em uma rede social, Christian se apresenta como sommelier de cerveja e cervejeiro caseiro.

De acordo com a 13ª DP (Ipanema), Christian é acusado de pegar dinheiro com uma ex-namorada e um amigo dela com a promessa de abrir uma empresa de drop shipping — entrega de compras pela internet — nos Estados Unidos, mas o dinheiro nunca teria sido usado para este fim.

Ainda segundo a investigação, uma segunda mulher, também ex-namorada de Christian, diz que ele pegou objetos em sua casa, sem a sua autorização, para presentear a namorada mais antiga.

A defesa do empresário acredita que ele seja vítima de vingança por ter se relacionado com as duas mulheres ao mesmo tempo, sem que elas soubessem.

“O indiciamento não quer dizer que os fatos narrados são verdadeiros porque o inquérito policial serve para investigar os supostos acontecimentos”, diz a nota encaminhada pela defesa.

Os advogados dizem ainda que vão tomar as medidas judiciais cabíveis, nas áreas criminal e civil.

“Supostamente, podem ter ocorrido contra Christian os crimes de denunciação caluniosa, falsa comunicação de crise, furto com abuso de confiança e crimes de violência moral”.