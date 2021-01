Polícia Civil indicia dois por agressão ao ator Henri Castelli

ALAGOAS – A Polícia Civil de Alagoas indiciou duas pessoas envolviddas na agressão ao ator Henri Castelli em uma marina na Barra de São Miguel. Elas vão responder por lesão corporal grave. No inquérito, o delegado Fabrício Nascimento, que investigou o caso, concluiu que o ator foi agredido com murros e chutes, que causaram lesão.

O delegado informou ontem que o inquérito já foi enviado ao Ministério Público do Estado de Alagoas (MP-AL). Por causa da lei de abuso de autoridade, ele não pode informar a identidade dos indiciados. No último domingo, o Fantástico divulgou que as duas pessoas envolvidas na agressão ao ator são Bernardo Malta e Guilherme Accioly. O advogado de defesa de ambos, Lucas Dória, disse que o cliente Guilherme agiu para se defender de uma agressão do ator.

“Desde que tudo isso começou, a nossa tese é que o Guilherme Accioly agiu para se defender. Inclusive, o Henri Castelli disse que a agressão foi na academia, em um segundo momento, disse que não se lembrava de nada, em um terceiro momento, disse que estava com o celular, de costas, e na quarta vez disse que foi ao dono da festa comentar sobre a casa de festas e disse que o Bernardo tinha ficado com raiva e o agrediu.”