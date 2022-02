Polícia Civil identifica um dos assassinos do motorista de aplicativo em Maricá

A Polícia Civil identificou um dos três autores da morte do motorista de transporte por aplicativo André Luiz da Rocha Guimarães, que morreu após ser esfaqueado oito vezes na região do pescoço, no bairro do Caxito, em Maricá. O corpo dele foi encontrado na manhã do último sábado (29).

Segundo o delegado titular da 82ª Delegacia Policial (Maricá), Luiz Henrique Ferreira Guimarães, o autor já havia sequestrado uma motorista de aplicativo dias antes de sequestrar André Luiz. Ela foi levada para o mesmo lugar onde André Luiz foi encontrado morto. A vítima foi amarrada em uma árvore e conseguiu se desprender e acionar uma equipe da Polícia Militar.

“Através de uma intensa investigação identificamos a participação dele no roubo envolvendo a motorista de aplicativo que ele botou na mala do carro e a mulher conseguiu fugir. Graças a Deus ela está viva. Os fatores levaram sem dúvida a identificá-lo como um dos três autores desse crime bárbaro cometido contra André, que não teve chance de defesa”, disse o delegado.

Ele já foi apreendido três vezes quando era adolescente: a primeira vez quando cometeu um roubo a um mototaxista, efetuou disparos na vítima, não acertou e foi apreendido por roubo; ao ser solto praticou novo fato e foi apreendido por associação ao tráfico de drogas e porte de arma de fogo; e na terceira vez ele foi preso após sequestrar a motorista de aplicativo que conseguiu se livrar dele.

“Um dia após ser posto em liberdade, ao fazer 18 anos de idade, ele novamente praticou o crime contra motorista de aplicativo”, disse.