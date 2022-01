Tik Tok: polícia identifica envolvidos em gravação de vídeo de furto de celular na Zona Sul do Rio

Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (DCAV) identificaram os quatro envolvidos na

gravação de um vídeo para a plataforma Tiok Tok e um furto de celular em praia da Zona Sul do Rio. Vicson Ribeiro Paulo (19 anos) e os adolescentes J.X.Z (17 anos), V.G.D.N (15 anos) e M.L.C.M (14 anos) foram levados para a especializada.

A ação, coordenada pelo delegado titular André Leiras, teve como resultado a apreensão do telefone celular utilizado para gravação do vídeo, onde consta no aparelho diversas tentativas de gravação do mesmo vídeo, restando comprovado ser uma simulação para publicação em rede social, mais

especificamente na plataforma “Tik Tok”.

Os agentes iniciaram as diligências minutos após a ampla divulgação em redes sociais de vídeo narrando o furto de telefone celular na Praia de Copacabana no último domingo (23).

Todos os envolvidos responderão pela prática de incitação ao crime, delito previsto no artigo 286 do Código Penal.