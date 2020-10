Polícia Civil fecha oito farmácias usadas pela milícia para lavar dinheiro

Uma operação da Polícia Civil cumpriu ontem diversos mandados de busca e apreensão contra pelo menos 20 farmácias suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro pela milícia que atua principalmente nas Zonas Oeste e Norte do Rio .

Um dos alvos foi um endereço em Madureira e duas grandes redes de drogarias em Campo Grande. O Conselho Regional de Farmácia (CRF) acompanhou a ação. Os agentes prenderam 10 pessoas, entre gerentes e responsáveis legais pelos oito estabelecimentos. interditados.

Titular da Delegacia do Consumidor (Decon), André Neves informou que a milícia passou a ameaçar fiscais do Conselho de Farmácia em áreas dominadas por grupos paramilitares. A partir dessas denúncias, os investigadores acreditam que essas empresas eram utilizadas para a lavagem de dinheiro dos criminosos.

“Essa investigação começa a partir de notificações do CRF. Fiscais do órgão receberam ameaças de morte durante as fiscalizações (em área de milícia) e a partir daí comecemos a apuração. Hoje, chegamos nesses locais e encontramos dezenas de medicamentos controlados sem permissão e autorização da Anvisa. Além isso, muitas dessas lojas estavam sem alvará de funcionamento”, afirmou Neves.

A operação foi realizada pela força-tarefa da Polícia Civil, criada para combater o crime organizado na Baixada Fluminense e também na Zona Oeste e permitir uma “eleição livre” na região.