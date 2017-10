Polícia Civil faz operação na região central do Rio

Foto: Guilherme Leporace / Agência O Globo / Arquivo

A Polícia Civil realizou ontem uma operação nos morros do Fallet/Fogueteiro e dos Prazeres, na região central do Rio. A ação teve dois detidos, e foram apreendidas duas pistolas e um radiotransmissor. A operação nas comunidades teve como objetivo procurar bandidos que fugiram da Favela da Rocinha, na Zona Sul da cidade.

Participaram da operação equipes das delegacias de Combate às Drogas (Dcod), de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), de Roubos e Furtos (DRF) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Por causa da violência na região, três creches e três Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) ficaram sem funcionar no Fallet/Fogueteira. As unidades atendem 972 alunos, segundo a Secretaria Municipal de Educação.