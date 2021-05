Polícia Civil faz operação contra a milícia em Seropédica

Policiais da 48ª DP (Seropédica) realizaram na última quinta-feira uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra milicianos que atuam no município. As buscas ocorreram em cidades da Baixada Fluminense e na capital do Rio de Janeiro. Os agentes apreenderam produtos de crime, documentos, aparelhos de telefone celular e simulacro de arma de fogo.

A operação é um desdobramento de ações da força-tarefa de combate às milícias e teve como objetivos buscar e coletar informações para comprovem a participação dos investigados na organização criminosa e, também, enfraquecer o poderio econômico da organização criminosa local.