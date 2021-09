Polícia Civil enfia pela-saco covardão na tranca em Guapimirim

Um homem de 20 anos, acusado de injúria e ameaça, foi preso por agentes da 67ª DP (Guapimirim), noite da última terça-feira, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da comarca do município da Baixada Fluminense.

De acordo com o delegado Antônio Silvino, titular da distrital, o criminoso é acusado de ameaçar um casal de vizinhos, com idades de 65 e 91 anos, e também à própria avó, 65, com quem morava, porque queria expulsá-los do terreno para vender as duas casas.

“Ele já esteve preso pela prática dos mesmos crimes. Chegava a invadir a casa dos vizinhos para fumar maconha, afrontando as vítimas, fazendo questão de jogar a fumaça no rosto delas. A covardia do criminoso era revoltante, segundo vizinhos. Uma das vítimas, o idoso de 91 anos, é deficiente físico e vive acamado”, disse Silvino.

É mais uma prisão efetuada pela equipe “Meninas Super Poderosas” da 67ª DP, cidade onde os “machões” covardes são presos por mulheres.