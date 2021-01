Polícia Civil encontra mais de mil pés de skunk em Maricá

A Polícia Civil prendeu em flagrante ontem um homem de 31 anos por tráfico de drogas em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ele é apontado como responsável por administrar três sítios que continham mais de mil pés de skunk (uma derivação da maconha com maior poder alucinógeno).

Segundo a corporação, os locais onde as plantas estavam eram protegidos por um galpão com estufas, além de equipamentos de verificação de controle de temperatura e iluminação. As investigações apontam que cada quilo da droga era vendido a R$ 30 mil e cada colheita rendia entre 4 e 5 quilos.

De acordo com a polícia, o homem preso é estudante de direito. Segundo o delegado Tiago Venturini Antunes, da 24ª DP (Piedade), o suspeito era o responsável por administrar as propriedades e revender a droga na Região Oceânica de Niterói e também na cidade do Rio.