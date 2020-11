Polícia Civil e Receita Federal apreendem 770 quilos de cocaína

Em uma ação conjunta com a Receita Federal e Polícia Federal, policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) apreenderam, na última sexta-feira, no Porto do Rio e em Portos Secos no bairro do Caju, cerca de 770 quilos de cocaína. A apreensão é considerada uma das maiores da história do Rio e o valor da droga é estimado em cerca de R$ 300 milhões.

O material que estava escondido em “Big Bags”, utilizados para enviar minério de silício para a Europa. A droga foi encontrada com o auxílio de cães farejadores da CORE.