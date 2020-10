Polícia Civil e MP prendem 48 suspeitos de tráfico em Campos

Numa parceria com a Polícia Civil, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou ontem a operação ‘Vera Cruz’ para cumprir 48 mandados de prisão temporária contra integrantes de uma facção criminosa de tráfico de drogas na região de Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

Além dos mandados de prisão, a ação tinha o objetivo de cumprir 38 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos traficantes. Foram mobilizados cerca de 200 agentes da Polícia Civil em todo o estado para atuar na operação. Até o momento, 36 pessoas foram presas na ação.

No pedido encaminhado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos, o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) relata que diálogos captados com autorização judicial revelaram que os investigados praticam intenso tráfico de drogas na localidade, sem temer a atuação das forças de segurança.

A investigação foi iniciada em março deste ano, a partir de denúncia por quem pessoas que temem se identificar. Segundo informações, traficantes da comunidade da Matinha, no Parque Santa Helena, estariam recrutando crianças para compor os diversos postos de vendas de entorpecentes da comunidade.

O GAECO/MPRJ destacou que a comunidade de Guarus é dominada pela criminalidade, e que o grande número de homicídios nem Campos deve-se, em grande parte, aos conflitos entre facções existentes na localidade, uma vez que tênues linhas territoriais separam facções inimigas.