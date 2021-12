Polícia Civil do Rio apresenta hoje novo helicóptero blindado

O governo do estado apresenta hoje o novo “Águia” da Polícia Civil. O helicóptero, ‘Leonardo AW-119Kx’, fabricado nos Estados Unidos, é equipado com tecnologia de ponta e foi adquirido com recursos da Intervenção Federal.

A máquina passou por um procedimento de blindagem antes de estar pronto para levantar voo em ações da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). “A possibilidade de usar duas aeronaves na mesma operação aumenta a segurança de polícias e moradores de regiões conflagradas”, comemora o secretário Allan Turnowski.