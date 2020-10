Polícia Civil cumpre mandados de prisão e confisca hostel na Região dos Lagos

Policiais civis cumpriram na manhã de ontem, 11 mandados de prisão contra integrantes do tráfico de drogas que atuam no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Os agentes também cumpriram três mandados de busca e apreensão de adolescentes e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar.

Na ação, os bens de um hostel na cidade avaliado em R$ 550 mil foram confiscaso. O imóvel teria sido comprado com dinheiro proveniente do tráfico e passou a ser usado como hostel.

De acordo com a polícia, o imóvel pertence a Marcos Duarte Bretanha, conhecido como MK. Ele é apontado como chefe do tráfico da comunidade da Cabocla. O homem está preso desde 2014. A quadrilha tem relação com criminosos do Complexo da Maré, na capital fluminense.

A ação é realizada por policiais da 25ª DP (Engenho Novo) com apoio de agentes da Região dos Lagos. As investigações são coordenadas pelo delegado titular da 25ª DP, Renato Mariano.