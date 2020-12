Polícia Civil cria núcleo em delegacia da Baixada Fluminense para investigar roubo de celulares

Corporação envia mensagem para quem comprou celular roubado ou de procedência duvidosa.

“Solicito que o usuário deste telefone celular compareça à 52ª Delegacia de Polícia (Nova Iguaçu) e procure o setor de Roubos e Furtos, no prazo de 24 horas a contar da leitura desta mensagem.” Essa é a mais nova arma usada pela Polícia Civil para recuperar aparelhos celulares roubados.

O núcleo criado pela delegacia na Baixada Fluminense para investigar esse tipo de crime, começou a funcionar há quase um mês e já trouxe resultados: em duas semanas, dez celulares foram recuperados após as pessoas procurarem a distrital para entregar os aparelhos adquiridos de forma duvidosa. Todas elas receberam a mensagem por meio do aplicativo WhatsApp.

Os agentes pedem a identificação do celular roubado para as operadoras de telefonia e, em seguida, entram em contato com o novo dono do aparelho por WhatsApp.

Prisão pelo crime de receptação

De acordo com o delegado Celso Gustavo Castello Branco, essas mensagens podem ser checadas nas redes sociais da Polícia Civil em caso de dúvida pelo cidadão. “Ao receber a mensagem, a pessoa pode vir diretamente na 52ª DP e devolver o celular”, orientou. O titular da unidade policial alerta que “quem não devolver o celular depois de receber a mensagem, corre o risco de ser preso no crime de receptação”, disse em entrevista ao jornalismo da TV Globo.

Ainda segundo o delegado, se ficar provado que a pessoa que está com o celular, não sabia que o aparelho era furtado ou roubado, pode até não responder pelo crime. A ideia, explicou Celso Gustavo, é expandir o projeto para outras delegacias. Entretanto, a Polícia Civil depende do apoio das operadoras de telefonia que, em alguns casos, demoram para repassar informações da linha telefônica. “As operadoras têm o dever de responder às requisições policiais o mais rápido possível. Pois só dessa forma a gente terá sucesso no desenvolvimento desse tipo de invesetigação”, enfatizou.

Dados do ISP

Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) apontam que o estado registrou 13.877 roubos de celulares entre janeiro e outubro de 2020. O número representa uma queda de 39,5% em relação ao mesmo período de 2019.

Reportagem: Antonio Carlos