Polícia Civil compra 2 mil coletes à prova de balas que resistem a tiros de fuzil

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio de Janeiro adquiriu dois mil coletes à prova de balas de alta performance. Os equipamentos possuem certificação internacional, são dotados de proteção para todos os calibres permitidos e, ainda, capacidade de resistir a tiros de fuzil.

Cada conjunto possui quatro placas rígidas, inclusive de proteção lateral, e pesa cerca de 9 quilos. A aquisição é pioneira para uso em instituições no Brasil. Coletes semelhantes são usados por tropas e grupos de polícia especializados dos Estados Unidos e da Europa. O material possibilita que os policiais tenham à disposição a proteção necessária para desenvolver as atividades com segurança.

Neste primeiro momento, os equipamentos serão direcionados e estão sendo entregues aos agentes lotados em delegacias especializadas, em grupos operacionais de distritais e na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).