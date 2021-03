Polícia Civil Civil prende dupla por tentativa de suborno em delegacia

Agentes da 34ª DP (Bangu) prenderam duas pessoas em flagrante, na última sexta-feira, por tentativa de suborno. O caso ocorreu após um homem, suspeito de estelionato, receber voz de prisão e ser levado para a delegacia. Ele vinha sendo monitorado pelos agentes. O autor é acusado de receber cartões de crédito pelos Correios em nome de terceiros. A prática do crime acontecia em Realengo.

Na delegacia, o indivíduo ofereceu R$ 5 mil aos policiais civis para que não fosse preso. O irmão do estelionatário chegou à 34ª DP com o dinheiro e, após repassar aos policiais, foi dada voz de prisão a ele. Em seguida, foi a vez da esposa do acusado, que ofereceu mais R$ 20 mil em dinheiro para que os dois homens fossem liberados. Ela também foi presa em flagrante.