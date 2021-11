Polícia Civil captura quatro milicianos em Duque de Caxias 

Quatro milicianos, entre eles uma mulher, foram presos hoje (17) tem por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada

Fluminense. O grupo teria ligação com o miliciano Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho,

irmão de Wellington Silva Braga, o Ecko.

A ação é parte do Dia D da Operação Voleur, realizada em todo o país e que conta com cerca de 400

agentes da Polícia Civil do Rio. A Justiça expediu 533 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão com o objetivo de reprimir crimes contra o patrimônio como roubo e furto.

Uma das equipes foi enviada ao Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio para cumprir parte dos

mandados. Segundo a polícia, uma mulher que comprou um aparelho celular roubado, em um site de

compras, foi ouvida e liberada. Nos primeiros dias da ação, 48 pessoas foram detidas, oito adolescentes

foram apreendidos, assim como veículos, armas e munições, além de 11 celulares recuperados.

Continua após a publicidade

A ação ocorre um dia depois de uma Força-Tarefa da Polícia Civil que prendeu 16 pessoas e resgatou

uma, que seria queimada viva, na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, área

disputada pelas milícias de Zinho e Danilo Dias Lima, o Tandera.

Ação contra milícias

Coordenada pelo CONCPC

A operação foi iniciada no dia 8 de novembro e é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de

Polícia (CONCPC). O nome da operação é uma referência a quem pratica crimes contra o patrimônio,

roubando ou furtando para si o que não lhe pertence.