Polícia Civil captura acusado de estupro de vulnerável

Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) capturaram no último sábado um homem acusado de crime de estupro de vulnerável. Com base em uma informação anônima, uma equipe foi até o distrito de Itaipava, em Petrópolis, onde localizaram o foragido da Justica. Contra ele foi cumprido mandado de prisão, expedido juízo da 2ª Vara Criminal de Petrópolis, com base em inquérito policial instaurado na Delegacia de Petrópolis.

Os crimes causaram grande comoção na região, pois foram praticados contra uma criança de 11 anos de idade e uma adolescente de 12 anos de idade. Os filhos adolescentes do autor também abusaram das menores e responderam por ato infracional equivalente.

Os fatos ocorreram em janeiro de 2001, mas só chegaram ao conhecimento da polícia em 2002, visto que a testemunha relutava em denunciar o fato por envolver familiares. O acusado irá cumprir pena de sete anos de prisão em regime fechado.