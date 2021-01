Polícia Civil apreende mais de R$ 470 mil na casa de Nego do Borel

Com apoio de agentes do Rio de Janeiro, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu ontem dois mandados de busca e apreensão contra Nego do Borel. Um no Rio e outro em São Paulo. As equipes apreenderam mais de R$ 470 mil em espécie, aparelhos eletrônicos e o passaporte do cantor na mansão dele, na Zona Oeste do Rio. O material será enviado para a capital paulista.

“O dinheiro estava em um cofre, conforme a Duda Reis havia mencionado”, disse a diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), delegada Sandra Ornellas. As buscas estão relacionadas ao boletim de ocorrência que Duda Reis, ex-noiva do cantor, registrou na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, há 15 dias. Eles terminaram o relacionamento em dezembro do ano passado.

Duda afirma ter sido vítima de violência e de ameaças feitas pelo ex-noivo, que nega as acusações. Segundo a delegada, o registro da ocorrência foi feito a partir do momento em que a atriz e influenciadora registrou o caso nas redes sociais.

A defesa do funkeiro e da atriz não quiseram se manifestar sobre a operação. Nego também prestou queixa contra a atriz, por injúria, calúnia e difamação. No dia 15, policiais apreenderam na casa de Nego uma réplica de fuzil, usada para a prática de airsoft. A 42ª DP (Barra) apurava a denúncia publicada em meios de comunicação de que ele teria um fuzil em casa.