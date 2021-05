Polícia Civil agarra um dos maiores receptadores de baterias na Baixada Fluminense

Prisão foi em Nilópolis. Homem confessou que vendia material produto de forma ilegal

Um dos maiores receptadores de baterias roubadas na Baixada Fluminense foi preso na última sexta-feira, em um galpão em Nilópolis. A Polícia Civil informou que Hamilton Antunes Galvão, de 62 anos, confessou o crime.

No galpão de propriedade dele, os agentes da 21ª DP (Bonsucesso) encontraram 185 baterias, que segundo a polícia, eram de operadoras de telefonia. A polícia realizou uma perícia e encontrou aproximadamente 140 carcaças de baterias com as placas de chumbo já extraídas. Com isso, os policiais concluíram que outras já haviam sido receptadas no local.

Receptação qualificada

Hamilton disse aos policiais que comprava as baterias para a retirada do metal para reciclagem. Ele foi encaminhado para a delegacia e autuado por crime de receptação qualificada.

Segundo o delegado Hilton Alonso, titular da unidade, após a prisão de Hamilton, o estímulo a esses roubos deve cair no Rio. “Esses furtos causam um enorme prejuízo não só para as operadoras, como também para toda a sociedade, já que esta é a cliente do serviço prestado”.