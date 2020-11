Polícia Civil agarra traficantes e apreende grande quantidade de entorpecentes

Policiais da 107ª DP (Paraíba do Sul), em ação conjunta com policiais militares, prenderam dois homens de 23 e 21 anos e apreenderam um adolescente infrator, na noite do último sábado. A operação também resultou na apreensão de 2.443 pinos de cocaína.

Os policiais atuaram na localidade conhecida como Morro da Alegria, situado entre os bairros Grama e Vila Salutaris, naquele município. A ação foi resultado de um trabalho investigativo de monitoramento, onde os agentes permaneceram em campo, após suspeitarem que uma casa no local estaria sendo usada como “QG” do grupo criminoso.

Durante a vigília, os agentes verificaram que os suspeitos, oriundos de fora do município, dirigiam-se até uma mata próxima onde eles guardavam os entorpecentes. Além da grande quantidade de cocaína, localizada e apreendida na mata, foram apreendidas 50 buchas de maconha e dois aparelhos celulares.

Entre os presos está um homem de 23 anos que veio da cidade de Tabatinga, no estado do Amazonas, recrutado por uma facção criminosa para gerenciar o tráfico no interior do estado do Rio de Janeiro. Ele veio para a cidade após a desarticulação do grupo criminoso da mesma facção, ocorrida no dia 22 de setembro deste ano, quando as polícias Civil e Militar realizaram a Operação Avalanche no município, que resultou na prisão de 23 pessoas por associação para o tráfico de drogas. Os agentes também identificaram que o grupo é liderado por um traficante que já está preso e comanda o tráfico na localidade de dentro do presídio.