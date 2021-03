Polícia Civil agarra traficantes com drogas em Paracambi

Policiais civis da 51ª DP (Paracambi) e militares prenderam em flagrante, na última segunda-feira, dois homens pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram capturados no bairro Bom Jardim, no município de Paracambi, na Baixada Fluminense, após monitoramento do setor de inteligência. Segundo os agentes, o objetivo da ação era combater o tráfico de drogas na localidade.

Após denúncia de que traficantes iriam se deslocar com drogas da comunidade das Casinhas para o bairro Bom Jardim, as equipes formaram um cerco e conseguiram abordar a motocicleta com os dois acusados. Um deles tentou se desfazer do saco com as drogas. Além dos detidos, os policiais apreenderam uma pistola e 112 sacolés de maconha que seriam comercializadas.