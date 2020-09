Polícia Civil agarra bandido com 29 anotações criminais em Niterói

Um homem com 29 anotações criminais foi capturado por policiais civis da 76ªDP (Niterói), na madrugada de ontem. Contra Alex da Silva Júlio, conhecido como Lequinho Capeta, foi cumprido um mandado de prisão preventiva em aberto por roubo majorado.

Os agentes informaram que receberam uma denúncia de que o bandido estaria em uma festa de aniversário de um criminoso do Morro do Estado. Os policiais fizeram um trabalho de vigilância nos acessos da comunidade e Alex foi preso na Rua da Conceição, sem oferece resistência.

Entre as anotações criminais estão os crimes de homicídio, tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, extorsão e roubo. Ele foi reconhecido pelo roubo de um bar da Rua Gomes Machado durante o carnaval. Segundo as investigações, ele chegou a ocupar o posto de gerente geral do tráfico de drogas no Morro do Estado entre 2010 e 2013.