Polícia Civil agarra adolescente suspeito de estupros em série em Seropédica

Policiais da 48ª DP (Seropédica) apreenderam ontem um adolescente de 16 anos, que não teve nome divulgado, suspeito de praticar uma série de estupros no município. Segundo as investigações, o jovem abusou sexualmente do irmão e de duas primas, que atualmente estão com 8 e 6 anos, respectivamente. Ele também é investigado por maus-tratos a animais.

O delegado Vinicius Miranda, titular da distrital que investiga o caso, informou que os agentes chegaram ao menor após um intenso trabalho de investigação e levantamento de informações. Além dos estupros contra parentes, o marginal praticou sexo com animais e depois matou os bichos de forma fria.

Após a ação, o menor infrator foi encaminhado ao Centro de Socioeducação Dom Bosco, unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, na Zona Norte.