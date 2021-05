POLÍCIA CAPTURA QUADRILHA ESPECIALIZADA EM ROUBOS DE CARGAS EM NITERÓI E SÃO GONÇALO

Hoje (11), agentes da DRFC, 73 DP e do Comando de Polícia Pacificadora localizaram e prenderam no bairro do Fonseca, em NIterói, integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de Cargas que atuava nos municípios de Niterói e São Gonçalo.

Segundo informações preliminares os Integrantes da quadrilha também são responsáveis por roubos de cargas praticados na nos municípios de Maricá e Itaboraí.

Na ação, os criminosos não reagiram, foram detidos após a abordagem dos agentes e foram trazidos para a Cidade da Polícia.

Segundo informações coletadas, o grupo se dirigia para um roubo de cargas no Bairro de Fonseca em Niterói quando foi interceptado pelos agentes. Os criminosos utilizavam na ação duas pistolas e um revólver, certa quantidade de drogas além de um Jammer “bloqueador de sinais” e um veículo com suspeita de ser clonados.

O grupo é oriundo da comunidade Brasília e, segundo informações de inteligência, é responsável por roubos praticados nos municípios de Niterói e São Gonçalo.

LUCAS RODRIHUES DEOLINDO BARROSO, vulgo “SOLDADO”, é chefe do roubo de cargas na localidade BRASÍLIA em Niterói, andava ostentando seu fuzil de porte em postagens de redes sociais e era o responsável pelo bando na ação de hoje. LUCAS é ex soldado do 21º grupo de artilharia do exército e foi arregimentado pelo tráfico devido ao seu treinamento e conhecimento de táticas militares. Os outros dois presos são RODRIGO DE SOUZA DA SILVA vulgo “RD” e VITOR IMMANUEL DE OLIVEIRA PEREIRA vulgo “Padeirinho”, ambos também possuem passagens pela polícia por crimes da lei de drogas.

Os criminosos irão responder pelos crimes de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas além de receptação dos veículos caso a perícia confirme os sinais de adulteração e delito anterior.

Qualquer informação é de grande importância. A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510), lembrando que todas as informações são sigilosas.