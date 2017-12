Polícia captura casal que assassinou idoso a facadas

Fotos: Divulgação/Polícia Civil

O casal acusado de assassinar a facadas um idoso no último dia 16 de outubro em Campo Grande, na Zona Oeste, foi preso na noite de ontem. De acordo com a Polícia Civil, eles foram identificados como Lumara de Almeida Braga, de 24 anos; e Anderson Tayrone de Souza Venâncio, de 23. Os dois foram capturados pelos agentes na Carobinha, comunidade localizada no mesmo bairro onde ocorreu o crime, com base em um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça, após as investigações da Delegacia de Homicídios (DH) da Capital, onde o caso foi registrado.

