Polícia apreende uma 1,5, tonelada de maconha e prende suspeitos na BR-040

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) apreendeu uma tonelada e meia de maconha na Rodovia Washington Luís (BR-040) em dois pontos da via, sendo um na altura de Petrópolis e o outro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada desta sexta-feira (26). Quatro homens foram presos e outros envolvidos fugiram pela região de mata e são procurados.

Segundo a PRF, os criminosos estavam em quatro veículos que foram apreendidos, dentre eles duas caminhonetes apresentaram placas de veículos regulares, porém foi constatado serem fruto de roubo. O comboio partiu de São Paulo com destino a favelas situadas no bairro de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

A apreensão ocorreu devido a ação conjunta, coordenada pela PRF nas rodovias federais do Rio de Janeiro, com o objetivo de reprimir a entrada de drogas, armas e outros ilícitos. Todos os presos foram autuados em flagrante delito na Cidade da Polícia, sob as penas dos crimes de tráfico interestadual de

drogas, associação para o tráfico e receptação qualificada.