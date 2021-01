Polícia apreende simulacro de arma na casa de Nego do Borel

Agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) realizaram buscas na casa do cantor Nego do Borel, na manhã de ontem. Durante a ação, eles apreenderam um simulacro de fuzil, usado para a prática de paintball,

O delegado Alan Luxardo informou que as buscas foram feitas na casa do artista para apurar uma denúncia da modelo Maria Eduarda Reis, ex-namorada do cantor.

Em depoimento, Duda Reis havia relatado que Nego do Borel teria um fuzil em casa, mas os agentes constataram que o objeto não era uma arma verdadeira. O simulacro foi apreendido e encaminhado para a perícia. O resultado ficará anexado com o caso.

A ex-namorada esteve na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência contra o cantor na última quinta-feira. Em depoimento, a atriz revelou ter sido dopada com remédios e estuprada pelo ex-noivo durante uma viagem do então casal para Portugal, em 2018. No registro de ocorrência, Duda afirmou ainda que “descobriu na residência de Borel, além do fuzil, um cofre com R$ 2 milhões em dinheiro”.