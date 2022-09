Polícia apreende quase 300 kg de cocaína pura

Carga da droga avaliada em R$ 75 milhões e com alto grau de pureza foi encontrado em contêiner que seguiria em navio para a Europa

Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal apreenderam 294 quilos de cocaína nesta quinta-feira (8), no Porto de Itaguaí, na Baixada Fluminense. A droga estava dentro de um contêiner que foi desembarcado de um navio que seguiria para países da Europa.

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e agentes da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) verificaram, durante fiscalização, que um dos lacres da carga apresentava divergência do que havia sido declarado.

Ao inspecionar a carga, os policiais e os agentes encontraram bolsas contendo tijolos da droga. Os agentes vão tentar identificar os responsáveis pelo embarque da cocaína e para qual local exatamente ela estava sendo transportada.

Quadrilha usou rastreador

A quadrilha especializada em tráfico internacional de drogas usou um rastreador eletrônico para monitorar, em tempo real, uma carga de cocaína avaliada em R$ 75 milhões e com alto grau de pureza.

Ninguém foi preso na operação, mas segundo o delegado Bruno Tavares, da DRE, a Polícia Federal (PF) vai tentar identificar os responsáveis pela tentativa de remessa da droga para o exterior.

O dispositivo estava acoplado a uma espécie de amarrado de dez pilhas. A estimativa da polícia é a de que a bateria seria suficiente para manter o aparelho funcionando por todo período da viagem, que segundo Everson Chada, chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), seria de aproximadamente de três semanas a um mês.

O navio deixou Santa Catarina, no Sul do país, há três dias, e após passar pelo Porto de Santos, chegou ao porto de Itaguaí. A PF trabalha incialmente com a hipótese de que os exportadores e importadores da carga de compensado não sejam os responsáveis pelo embarque da cocaína apreendida.