Polícia apreende quase 1 tonelada de drogas em caminhão na BR-101

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar apreenderam na sexta-feira (10) quase uma tonelada de drogas que eram transportadas em um caminhão na BR-101, no km 67, na altura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ao todo, foram encontrados 925 kg de maconha e outras drogas. Três homens foram presos e um carro que fazia a escolta do caminhão foi apreendido.

Os agentes da PRF informaram que as drogas estavam escondidas na estrutura do teto e das paredes do compartimento de carga.

O veículo foi abordado durante uma ação de fiscalização e o motorista apresentou nervosismo e informações contraditórias sobre o deslocamento. Os veículos apreendidos e os presos foram encaminhados para a 134ª DP, em Campos dos Goytacazes.